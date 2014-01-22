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اللعاب يكشف تعرض الأطفال المصابين بالربو لدخان السجائر

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اللعاب يكشف تعرض الأطفال المصابين بالربو لدخان السجائر اللعاب يكشف تعرض الأطفال المصابين بالربو لدخان السجائر

الأطفال المصابون بالربو هم الأكثر عرضة للزيارات المتكررة للمستشفى، بسبب ما يعانونه من مشكلات فى التنفس، ولكن الباحثين يقولون إن سؤال الآباء عن تعرض أطفالهم لدخان السجائر قد لا يسفر عن معلومات موثوق بها.

لهذا توصلت دراسة أجريت مؤخرا إلى أن فحص اللعاب أثبت تعرض ما لا يقل عن 80% من الأطفال الذين نقلوا إلى المستشفى لعلاج الربو أو مشاكل فى التنفس، بينما لم يعترف بذلك سوى ثلث الآباء فقط.

وأثبتت الدراسة أن فحص اللعاب يمكنه إيجاد دليل على وجود النيكوتين، وهى المادة الكيميائية الموجودة بالتبغ، مما يعد مؤشرا أكثر دقة، مقارنة بالمعلومات التى يدلى بها الآباء للأطباء، فى تحديد ما إذا كان الأطفال بحاجة للعودة إلى المستشفى.

وكانت الأبحاث السابقة قد أثبتت أن التعرض لدخان السجائر يمكن أن يسبب مشاكل فى الشعب الهوائية وضعف السيطرة على مرض الربو عند الأطفال.

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