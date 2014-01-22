بيكهام يشارك في مسلسل بريطاني لأهداف خيرية

أكدت تقارير تليفزيونية اليوم، مشاركة لاعب الوسط الإنجليزي ديفيد بيكهام في مسلسل بريطاني، لأهداف خيرية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاسبانية.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن بيكهام (38 عاما)، سيشارك بدور ثانوي في المسلسل الكوميدي “أونلي فولز أنذ هورسز”، في حلقة تذاع في 21 من مارس القادم، وذلك خلال ماراثون “سبورت ريليف” الخيري لصالح المعوزين في بريطانيا ودول العالم الثالث.

وأعرب بيكهام عن سعادته للمشاركة في هذا العمل الذي يعتبره أحد مسلسلاته المفضلة، والذي توقف عرضه منذ عام 2003 ، ليعود للشاشة الصغيرة بعد عقد من الزمن.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها اللاعب في مسلسل تليفزيوني لأهداف خيرية.