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صندوق معالجة الديون يدعو المواطنين لمراجعة البنوك

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صندوق معالجة الديون يدعو المواطنين لمراجعة البنوك صندوق معالجة الديون يدعو المواطنين لمراجعة البنوك

تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة " حفظه الله " يدعو صندوق معالجة الديون المتعثرة جميع المستفيدين من تسهيلات الصندوق من الذين استوفوا شروط تسوية القروض الشخصية إلى ضرورة مراجعة البنوك الدائنة لاستكمال إجراءات التسوية .

وأكد الصندوق أن المستفيدين هم المواطنون التي تنطبق عليهم الشروط التالية:

  • - أصحاب الديون الشخصية المتعثرة والموقوفون على ذمة هذه القضايا .
  • - من تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم .
  • - من صدرت بحقهم أحكام قضائية .
  • - من فتحت بلاغات بشأنهم لدة مراكز الشرطة في الدولة قبل 2 ديسمبر 2011 .


> ودعا الصندوق المستفيدين في حالة مواجهتهم لأي صعوبات أو إذا كان لديهم ملاحظات حول إجراءات التسوية مع البنوك الدائنة إلى التواصل مع من خلا ل الرقم المجاني (8008004) ، أو مراجعة مقر الصندوق والكائن في نادي الجزيرة - بناية A  - الطابق الخامس - أبوظبي .

وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الصندق الإلكتروني www.nddsf.ae ، أو التواصل معه عبر البريد الإلكتروني contactus@nddsf.ae

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