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حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية

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حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية

أعلن حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى فى سوريا تشكيل حكومة محلية فى منطقة الجزيرة، وهى واحدة من ثلاث مناطق ذات أغلبية كردية فى شمال شرقى البلاد.

ونقل عن رئيس الحزب صالح مسلم قوله اليوم "الأربعاء"، إنه تم تشكيل حكومة محلية لمنطقة الجزيرة، وسيتم قريبا تسمية حكومتين مماثلتين للمنطقتين الأخريين ذات الأغلبية الكردية "عفرين" و"كوبانى".

وأوضح مسلم أن هذه المؤلفة من 22 عضوا ضرورية لضمان ألا يكون ثمة فراغ سياسى، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار التوافق على حل سياسى للأزمة السورية لنبدأ بإدارة شئوننا على الأرض. وكشف عن أن الحكومة ليست مشكلة حصرا من الأكراد، بل تضم مسلمين ومسيحيين.

يذكر أن أكراد سوريا أعلنوا فى شهر نوفمبر الماضى عن تشكيل مجلس حكم ذاتى انتقالى شمال شرقى البلاد، وذلك بعد أن تمكنوا من السيطرة على المناطق التى كانت بين أيدى متطرفين إسلاميين.

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