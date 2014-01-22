اليوم..الأكاديمية البحرية تحتفل بتخرج الدفعة 80 بحضور محافظ الإسكندرية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، حفل تخرج الدفعة (80) لطلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا، وذلك اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً بالمركز الأولمبى للقوات المسلحة (مبارك سابقاً)، بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

ويحضر اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين مدير أمن الأسكندرية، الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية قناصل وسفراء الدول العربية المشاركة فى الحفل، ولفيف من رجال السلك الدبلوماسى وعدد من الشخصيات العلمية المهمة.

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