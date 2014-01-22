احذرى.. الحمل العنقودى قد يتسبب فى إزالة الرحم

الحمل العنقودى مشكلة كبيرة قد تواجه بعض السيدات بسبب نمو أنسجة غير طبيعية داخل الرحم نتيجة وجود بويضة مخصبة لم تنمو بصورة طبيعية وتشعر المرأة بوجود تغيرات غير طبيعية تتمثل فى حدوث نزيف دموى كثير خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل مع كبر حجم الرحم بشكل أكبر من المعتاد عليه.

ويوضح الدكتور نائل عبد الستار، استشارى أمراض النساء والتوليد، أنه بعد المرور بتجربة الحمل العنقودى لابد من إجراء عمليه شفط لتلك الأنسجة من جدار الرحم لشفط تلك الأنسجة مع ضرورة قياس مستوى الهرمون بالدم مع ضرورة الالتزام بالراحة الزمنية الكافية حتى لا يتكرر ذلك الحمل مرة أخرى ولتهيئة الجسم لتجاوز أزمة العنقودى، لابد من الإكثار من تناول حمض الفوليك خلال فترة الراحة من الحمل التى يقررها الطبيب فذلك من شأنه أن يساعد الجسم عل استقبال حمل جديد فجميع الكروموسومات فى الحمل العنقودى مصدرها الرجل مع الإحساس المتزايد بالغثيان نتيجة لزيادة غير طبيعية فى زيادة إفراز الحمل مع الإصابة بتقلصات شديدة مصاحبة لحالة من الاستفراغ المتكررة، مما يجعل الأم تشعر بأنه حمل طبيعى، ولكن مع الفحص تكتشف أنه غير طبيعى وقد يحدث ارتفاع ضغط الدم مع وجود احتمالية لتسمم الحمل ومن أخطر المشاكل التى تواجه الطبيب خلال هذا الحمل أن تلك الخلايا قد تخترق جدار الرحم، لذا على الطبيب المعالج أن يقوم بإجراء علاج كيميائى للمريضة وفى الحالات الخطرة التى يستمر بها هذا الهرمون بالدم قد يضطر الطبيب لإزالة الرحم لذا لابد من التشخيص الدقيق للحالة.

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