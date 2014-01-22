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وزير الاقتصاد: اليابان تجاوزت مرحلة انكماش الأسعار

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وزير الاقتصاد: اليابان تجاوزت مرحلة انكماش الأسعار وزير الاقتصاد: اليابان تجاوزت مرحلة انكماش الأسعار

قال وزير الاقتصاد اليابانى أكيرا أمارى، أمس الثلاثاء، إن اليابان تجاوزت مرحلة انكماش الأسعار لكنه حذر من أنه لا يمكن استبعاد مخاطر تجدده مع استمرار الجهود لتعزيز نمو مستديم.

وقال أمارى إن من الضرورى أن ترتفع الأجور بوتيرة أسرع من زيادة المستهلكين وأنه سيراقب عن كثب مفاوضات الأجور السنوية التى تجرى فى الربيع.

وقادت سياسة التحفيز النقدى والمالى النشطة التى انتهجتها طوكيو على مدار العام الماضى إلى تعافى ثالث أكبر فى العالم.

غير أن الإنفاق الرأسمالى وزيادة الأجور لم يواكبا ذلك التطور مما حدا ببعض المحللين للتشكيك فى أن يصل معدل التضخم للنسبة التى يستهدفها بنك اليابان المركزى وتبلغ 2 %.

وتتزامن تصريحات الوزير مع بدء اجتماع لبنك اليابان يستمر يومين حيث من المرجح أن يبقى على برنامح التيسير الكمى الضخم دون تغيير وهو ما قد ينبئ بأن الاقتصاد بصدد بلوغ نسبة التضخم المستهدفة.

وقال أمارى للصحفيين عقب اجتماع للحكومة "اعتبارا من اليوم يمكننا القول إننا تخطينا مرحلة انكماش الأسعار لكن المشكلة أنه ليس هناك ما يضمن عدم تجددها."

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