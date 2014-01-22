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حزب العدالة والبناء الليبى ينفى رفض عدد من وزرائه الانسحاب من الحكومة

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حزب العدالة والبناء الليبى ينفى رفض عدد من وزرائه الانسحاب من الحكومة حزب العدالة والبناء الليبى ينفى رفض عدد من وزرائه الانسحاب من الحكومة

نفى رئيس حزب العدالة والبناء الليبى، محمد صوان، أمس الثلاثاء، ما تداولته وسائل الإعلام حول رفض بعض الوزراء التابعين للحزب الانسحاب من المؤقتة.

وأكد صوان، فى تصريحات له، أن الوزراء التابعين للحزب سيتقدمون غداً، باستقالتهم لرئيس الوزراء على زيدان، مؤكداً أن الحزب قبل أن يعلن عن انسحابه من الحكومة، تشاور مع الوزراء المعنيين، وخرجوا باتفاق حول الانسحاب".

وكان حزب العدالة و البناء، قد أعلن سحب أعضائه الخمسة من الحكومة المؤقتة، إذ قال رئيس الحزب إن عملية الانسحاب جاءت بسبب فشل الحكومة الذريع فى إنجاز ما وعدت به.

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