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وزير الخارجية يصل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر جنيف 2

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وزير الخارجية يصل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 وزير الخارجية يصل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر جنيف 2

    وصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى جنيف مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) الخاص بسورية الذي سيعقد اليوم الأربعاء. هذا وسبق أن أعلنت المملكة العربية عن تأييدها لانعقاد مؤتمر (جنيف 2 ) دعماً للحل السلمي في سورية، وعلى أساس ما جاء في الدعوة الموجهة بأن مؤتمر (جنيف2) يهدف إلى التطبيق الكامل لإعلان (جنيف1).

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية عند وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا حازم كركتلي والمندوب الدائم للمملكة في مقر الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد، كما كان في استقباله قنصل عام المملكة في جنيف الوزير مفوض صلاح المريقب.

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