وزيرا المالية والزراعة يستقبلان وزير الخارجية النيوزيلندي

استقبل وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبة امس وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي الذي يزور المملكة حالياً. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وسبل إزالة العوائق أمام تصدير الحيوانات الحية إلى المملكة مما سيسهل على المستثمرين في البلدين التعاون في هذا القطاع، كما تم بحث آخر تطورات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، وإمكانية عقد اتفاقية لضمان وحماية الاستثمار واتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات الثنائية بين البلدين. حضر الاستقبال سفير المملكة في أستراليا والسفير غير المقيم في نيوزيلندا نبيل الصالح، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية محمد بن صالح الغفيلي، والمستشار في مكتب وزير المالية فهد المسيند، والسفير النيوزيلندي في المملكة هامش باكماستر

من جهته استقبل وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في مكتبه بالوزارة امس وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية المشتركة بين البلدين الصديقين والتباحث في المجالات الزراعية التي تهم البلدين. حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووكلاء الوزارة وبعض المسؤولين بالوزارة.

وقد أكد وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي أن صادرات بلاده إلى دول مجلس التعاون تشهد نمواً بأكثر من 10% سنوياً على مدى العقد الماضي، وأضاف ان هذا النمو يعكس النمو القوي للعلاقات السياسية مع نيوزيلندا، وبين أن جميع الأطراف تتطلّع إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتعليم.

وفي موضوع متصل شدد هامش ماكماستر سفير نيوزيلندا لدى المملكة على أهمية هذه الزيارة كون نيوزيلندا شريك طبيعي في مجال الأمن الغذائي للمملكة، مبينا أن بلاده تطلب حصول منتجاتها على شهادة حكومية تثبت توافقها التام مع معايير الحلال إلى جانب صرامة الفحوصات الصحية والنظافة المعتادة.