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ولي العهد بحث مع وزير الخارجية النيوزيلندي الأوضاع الإقليمية والدولية

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ولي العهد بحث مع وزير الخارجية النيوزيلندي الأوضاع الإقليمية والدولية ولي العهد بحث مع وزير الخارجية النيوزيلندي الأوضاع الإقليمية والدولية

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض امس وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة، واستعراض آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزلندا نبيل الصالح وسفير نيوزلندا لدى المملكة هاميش ماكماستر.

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