هذه حقيقة عريس إليسا العراقي

قبل أيام، قامت الفنانة إليسا بنشر صورة تجمعها بالفنان وائل كفوري، الذي التقته في عشاء وصفته بالمميز، تساءل كثيرون ما هو موقف العريس العراقي الذي قيل إنّها ستتزوجه قريباً، إلا أن المفاجأة كانت أنه لا يوجد عريس من الأساس.

فقد بدأت القصة مع تسريب مقرّبين من الفنانة خبر زواجها القريب من رجل أعمال عربي، ثم بدأت التفاصيل تظهر تباعاً، فالعريس عراقي الجنسية، يملك الكثير من المال، لديه طائرات خاصة، تعرّف إلى إليسا في دبي، طلبها يدها من والدتها، وغيرها من التفاصيل التي تداولتها الصحافة اللبنانية والعربية التي وقعت في الفخ.

القصّة بدأت مع زواج الفنانة كارول سماحة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، يومها أراد صحافيون قريبون من إليسا تحويل الأنظار إليها، وخطفها من العروس كارول بعد سلسلة خلافات بينهما على خلفية مشاركتهما في برنامج X Factor.

وانتشر خبر زواج إليسا القريب، إلا أن الفنانة لم تنف ولم تؤكد، واستخدمت أسلوبها الدائم في التعامل مع الشائعات، مدلية بالقليل من التفاصيل في إطلالتها الأخيرة في برنامج "حديث البلد"، إلا أنّها لم تنف ولم تؤكد خبر ارتباطها الوشيك.

ومع انتشار أخبار عن العريس العراقي التزمت الفنّانة الصمت، إلا أنّ نشرها صوراً مع وائل أثار فضول المتابعين، الذين تساءلوا عن موقف العريس، حيال الصور الحميمة التي تجمع إليسا بزميلها.

مصدر موثوق أكّد لـ"سيدتي نت" أنّ الأمر كله لا يعدو كونه شائعة أطلقتها منابر إعلامية كان هدفها تسليط الضوء على إليسا بعد زواج كارول، وأكد المصدر أنه لا يوجد عريس عراقي، وأنّ الفنانة معروفة بقدرتها على الاحتفاظ بخصوصياتها.

كما أكد المصدر أن الصحافيين وقعوا في الفخ، وأنّهم تداولوا الخبر على أنّه حقيقي، في حين أنه لا يعدو كونه شائعة، لم تؤكدها الفنانة ولم تنفها، كعادتها في التعامل مع الشائعات.

ولم يدل المصدر بمعلومات تفيد ما إذا كانت إليسا موافقة على إطلاق شائعة كهذه، خصوصاً أنّ الفنانة وطوال حياتها المهنية، لم تلجأ يوماً إلى أسلوب الشائعات لخطف الأضواء، خصوصاً أنّ الحظ حليفها في أعمالها التي تلقى دوماً نجاحاً لا يحتاج إلى شائعات تبقيها في دائرة الضوء.

إذاً صورة مع وائل كانت كفيلة في إظهار حقيقة خطوبة الفنانة، التي يبدو أنها ستظل عازبة حتى إشعار آخر.

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