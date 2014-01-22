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35% ارتفاع عروض تدريب طلبة «التقنية» في القطاع الخاص

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35% ارتفاع عروض تدريب طلبة «التقنية» في القطاع الخاص 35% ارتفاع عروض تدريب طلبة «التقنية» في القطاع الخاص

قال الدكتور سعود الملا، مدير كليات التقنية العليا في دبي إن نسبة ارتفاع عروض التدريب المقدمة من القطاع الخاص لطلاب كلية تقنية دبي خلال الفصل الأول من العام الأكاديمي الحالي ارتفعت إلى 35% من مجموع عروض التدريب التي تلقاها المركز المهني في الكلية من كل قطاعات العمل، لافتاً إلى أن طلاب الكلية يستحوذون على اهتمام كبير من قبل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع المصارف التجارية.

وأوضح الملا أن طلبات تدريب الطلاب ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب العلاقات القوية التي تربط كليات التقنية العليا في دبي بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإيمان هذه الشركات والمؤسسات بقدرات طالب، وخريج الكليات المميزة على الصعيدين العلمي والعملي، حيث أصبح مبدأ التعلم بالممارسة يظهر نتائج مميزة من خلال استبيانات الكلية لأداء طلابها وخريجيها في سوق العمل.

وأشار إلى أن معرض التوظيف الأخير في كلية دبي للطلاب عرض ما يزيد على 600 فرصة عمل وتدريب، وشهد إقبالاً مميزاً من طلاب الكلية، والخريجين على حدٍ سواء، وتمكنت الشركات الممثلة للقطاع الخاص من تقديم فرص عمل وتدريب جاذبة لعدد كبير من طلاب الكلية، خاصة في تخصصات الهندسة المختلفة، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والإعلام التطبيقي.

دعم قوي

وبين د. الملا أن الدورة السابقة لمعرض التوظيف في كلية دبي للطلاب شهدت دعماً قوياً للعلاقات بين الكلية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دبي، موضحاً أن نسبة التوظيف المباشر بعد التخرج لطلاب التقنية العليا تصل إلى 90% سنوياً، وهو ما يعزز الشراكة الحقيقية مع قطاعات العمل في دبي، ويزيد من طموح الكليات في رفع نسب التوظيف والتدريب في القطاع الخاص على وجه التحديد.

وقال إن الكليات تجري استبياناً كل 6 أشهر مع الخريجين الجدد لمتابعتهم في مواقع العمل لمدة 18 شهراً، بواقع 3 استبيانات لمعرفة طبيعة عمله واستقراره الوظيفي، فضلاً عن استبيان مماثل مع الشركة التي يعمل لديها الخريج.

وأوضح أن الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الحالي قد شهد زيارات عدة من ممثلي الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لكلية دبي للطلاب، وجرى خلال هذه الفترة تعزيز التعاون بين الكلية والشركات بما يضمن استفادة الطلاب والخريجين من الفرص المتاحة في القطاع الخاص.

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