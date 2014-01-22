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تعازي محمد بن راشد ينقلها أحمد بن سعيد إلى سلطان البهرة

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تعازي محمد بن راشد ينقلها أحمد بن سعيد إلى سلطان البهرة تعازي محمد بن راشد ينقلها أحمد بن سعيد إلى سلطان البهرة

نقل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى سلطان البهرة الجديد، السلطان مفضل سيف الدين، في وفاة والده المرحوم سلطان البهرة السابق، فضيلة السلطان الدكتور محمد برهان الدين. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى مومباي في الهند، حيث قدم صادق عزائه ومواساته إلى السلطان مفضل سيف الدين في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى السلطان محمد برهان الدين، راجيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

مواساة

إلى ذلك قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم واجب العزاء إلى نجل وذوي سلطان طائفة البهرة. وقد زار سموه بيت السلطان في مدينة مومباي الهندية، وقدم صادق عزائه ومواساته إلى نجل المرحوم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة الجديد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

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