بالفيديو.. أسقف الكنيسة القبطية بالمهجر: نتمنى أن تكون مصر دولة مدنية

قال الانبا أرسانى، أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا "أنا سعيد للمشاركة لأول مرة فى مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية التى تعقدها بمدينة أمستردام بعنوان "مصر شعب يصنع التاريخ".

وأكد الأنبا أرسانى فى المؤتمر الخاص بهولندا أنه يتمنى أن تكون مصر دولة مدنية، وأن يتساوى الجميع فى الواجبات قبل الحريات.

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