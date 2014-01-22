أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. أسقف الكنيسة القبطية بالمهجر: نتمنى أن تكون مصر دولة مدنية

Google+ Print
بالفيديو.. أسقف الكنيسة القبطية بالمهجر: نتمنى أن تكون مصر دولة مدنية بالفيديو.. أسقف الكنيسة القبطية بالمهجر: نتمنى أن تكون مصر دولة مدنية

قال الانبا أرسانى، أسقف الكنيسة القبطية بهولندا وبلجيكا "أنا سعيد للمشاركة لأول مرة فى مؤتمر الهيئة القبطية الهولندية التى تعقدها بمدينة أمستردام بعنوان " شعب يصنع التاريخ".

وأكد الأنبا أرسانى فى المؤتمر الخاص بهولندا أنه يتمنى أن تكون مصر دولة مدنية، وأن يتساوى الجميع فى الواجبات قبل الحريات.

لمزيد من أخبار التقارير..

◄ أسامة العبد: إخلاء المدينة الجامعية عقب انتهاء الامتحانات الخميس

◄ "الأوقاف" تخاطب الدول الإسلامية لمشاركة محكميها فى مسابقة القرآن

◄ بالفيديو.. تدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة على كشف المفرقعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"