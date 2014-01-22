وزير التموين: الحبس لمن يتلاعب فى أسعار السلع

رغم حالة الاستياء التى سادت الكثير من المواطنين خلال الأيام الماضية، بسبب الارتفاع فى أسعار الخضروات والفاكهة، يفتتح الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من "منافذ بيع الخبز البلدى المدعم" التابعة لشركة المصريين لبيع الخضروات والفاكهة، وذلك لمواجهة جشع التجار فى ارتفاع الأسعار، ويتم طرح المنتجات بأسعار منخفضة.

وقال "أبو شادى" إنه سيتم بيع الخضروات والفاكهة، والبقوليات بالمنافذ بعد الانتهاء من بيع الخبز المدعم صباحًا، وإنه سيتم توريد الخضروات والفاكهة من أسواق الجملة مباشرة للمنافذ وبأسعار التكلفة للبيع بأسعار مخفضة، إضافة إلى أنه سيتم شراء البقوليات من الموردين الرئيسيين، وطرحها بالمنافذ لمنع الوسطاء الذين يحملون السلع تكاليف مرتفعة، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه يتم حاليا دراسة توسيع بعض منافذ شركة المصريين وتطويرها وتجهيزها بثلاجات لبيع اللحوم المجمدة، والمبردة بأسعار مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين.

وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تعمل حاليا على طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، حيث قامت كل من القوات المسلحة ووزارة الزراعة بتخصيص 30 سيارة متنقلة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أنه تم استخدام العديد من أكشاك الخبز التابعة لشركة المصريين، والذى يبلغ عددها 2000 منفذ لبيع الخضروات والفاكهة وكذلك السيارات التابعة لها.

وأوضح أن طرح منتجات إضافية بالأسواق أدى لتراجع الأسعار، لافتا إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلها للنيابة العامة، قائلا:

> "لن نتهاون مع المخالفين والعقوبة تصل للحبس وفقا للقانون"، لافتاً إلى أن أجهزة الرقابة بالوزارة تواصل الحملات بصفة مستمرة على الأسواق، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط منظومة بيع السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار.

فيما أكد اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه يتم تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق قانون ١٦٤ لسنة ٩٢ الخاص بمنع حجب السلع عن المواطنين، مع ضرورة إعلان التجار بالمخازن لمنع احتكار السلع خاصة الأرز أو رفع أسعارها.

وأوضح الأعصر أنه تم تشكيل مجموعات عمل من خلال ضباط الإدارة وفروعها بالمحافظات للمرور على الأسواق، والتأكد من توافر السلع ولمنع تلاعب البعض فى المنتجات، إضافة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الوزير بتشكيل المجلس الاستشارى الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، بشأن تفعيل الرقابة على الأسواق، ومنع احتكار التجار للسلع على أن يتم ضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة .

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