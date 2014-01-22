إبراهيم عيسى: "السيسي" حسم أمره بالترشح للرئاسة.. وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل

كتب : محمد شريف منذ 38 دقيقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قرر الاستقالة من وظيفته كوزير للدفاع، استعدادًا للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن رئيس الجمهورية عدلي منصور سيحسم أمره بإعلان إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية.

وقال "عيسى" خلال برنامجه "25\30" على قناة "أون تي في": إن الرئيس منصور سيعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 23 يناير، وهو يوم الاحتفال بعيد الشرطة.

وتابع "أؤكد أن السيسي سيترشح للرئاسة، وسيستقيل من وزارة الدفاع، وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل".

ونفى "عيسى" الإشاعات التي تشيع أن السيسي متردد في مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن من يريد أن ينافس السيسي في الانتخابات فعليه النزول أمامه والدخول في منافسة معه على الوصول لقصر الاتحادية.