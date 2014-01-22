أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

إبراهيم عيسى: "السيسي" حسم أمره بالترشح للرئاسة.. وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل

Google+ Print
إبراهيم عيسى: "السيسي" حسم أمره بالترشح للرئاسة.. وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل إبراهيم عيسى: "السيسي" حسم أمره بالترشح للرئاسة.. وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل

كتب : محمد شريف منذ 38 دقيقة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفريق أول عبدالفتاح ، قرر الاستقالة من وظيفته كوزير للدفاع، استعدادًا للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن رئيس الجمهورية عدلي منصور سيحسم أمره بإعلان إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية.

وقال "عيسى" خلال برنامجه "25\30" على قناة "أون تي في": إن الرئيس منصور سيعلن عن إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 23 يناير، وهو يوم الاحتفال بعيد الشرطة.

وتابع "أؤكد أن السيسي سيترشح للرئاسة، وسيستقيل من وزارة الدفاع، وسيتولى المسؤولية منتصف أبريل المقبل".

ونفى "عيسى" الإشاعات التي تشيع أن السيسي متردد في مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن من يريد أن ينافس السيسي في الانتخابات فعليه النزول أمامه والدخول في منافسة معه على الوصول لقصر الاتحادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل

البابا فرنسيس يلتقي السيسي والطيب وتواضروس 28 إبريل