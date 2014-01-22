البدوي: ظهور قيادات "الوطني" يهدد استقرار مصر وسيؤدي لكارثة

كتب : محمد شريف منذ 32 دقيقة

أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن ظهور بعض رموز الحزب الوطني على الساحة يعد خطأ كبير.

وأوضح "البدوي" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، أن إعادة رموز الحزب الوطني من جديد خطر حقيقي يهدد المشهد السياسي بأكمله، مشيرًا إلى أن إعادة الحزب الوطني من جديد هو واقع فعلي وليس مجرد كلام، مشددًا على ضرورة تدارك هذا الخطر بشكل سريع.

وتابع: "من الممكن أن نرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة أغلبية لرموز الحزب الوطني القديم، وحينها ستكون هناك كارثة حقيقية، وشباب الثورة وقتها سيستخدمون كرأس حربة من قبل الإخوان".

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن ظهور قيادات الحزب الوطني على الساحة السياسية أدى إلى ضعف المشاركة في الاستفتاء، كما أن الإسراف في الحملات الإعلامية للدستور أدت أيضا إلى ضعف المشاركة في الاستفتاء.

وطالب "البدوي" الشرفاء من قيادات الحزب الوطني بالامتناع عن تشكيل حزب وطني جديد لأنه سيسبب كارثة، قائلًا: "عليكم الانخراط في الأحزاب الأخرى وستمنحون أماكن لأنكم شرفاء".

وتابع "نحن نريد إعادة بناء مصر على أسس سليمة، ومصر على أبواب نهضة حقيقية تعيدنا إلى عصر محمد علي".