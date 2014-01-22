معلمو الإسكندرية يطالبون بصرف علاوة الأعباء الوظيفية بدون شروط

أكد عماد الدين حسانين بخيت عضو نقابة المعلمين، أن معلمى الإسكندرية يطالبون بصرف علاوة الأعباء الوظيفية التى قررها رئيس مجلس الوزراء برقم 75 لسنة 2014 بدون شروط أسوة بباقى العاملين المدنيين بالدولة والذين سيصرفون الحد الأدنى بلا أى شروط وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، ويجب أن تكون الزيادات المقررة للمعلمين بنسبة مئوية من أساسى الراتب وليس المبلغ المحدد والثابت لكل وظيفة، الأمر الذى سيحرمنا من الزيادة المطردة دوريا كل عام وانخفاض قيمتها على مر الأعوام المتعاقبة.

وأشار حسانين بأن بعض شروط الصرف غامضة وغير مفهومة مثل شرط أن يكون المعلم قائما فعلا وبذل مجهودا لرفع الأداء، كما أن هناك تعارضا بين شرط أن يكون المعلم حاصلا على تقريرين كفء وبين المعلم المساعد، حيث إنه ليس له أى تقارير سابقة.

واعتبر حسانين أن العلاوة خطوة جيدة على طريق تحسين أجور المعلمين، ولكن لا تتناسب مع ما علنت عنه الوزارة من قبل، كما أنها لا تغنى عن المطالبة بتحقيق حلم جميع المعلمين بكادر حقيقى للمعلم، وليس مجموعة من البدلات والحوافز والعلاوات، أسوة بكادر الجامعات يحفظ للمعلم حياة كريمة تتناسب مع مكانته فى المجتمع وأهميته فيتقدم المنظومة التعليمية وتطوير التعليم بمصر.

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