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مها الرباط: لا نقص في الأدوية.. وبعض المواطنين يرفضون "البديل"

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مها الرباط: لا نقص في الأدوية.. وبعض المواطنين يرفضون "البديل" مها الرباط: لا نقص في الأدوية.. وبعض المواطنين يرفضون "البديل"

كتب : محمد شريف الثلاثاء 21-01-2014 22:22

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أن بعض المواطنين يصرون على استخدام دواء بعينه ويرفضون الدواء البديل في العلاج، موضحة أن الأدوية موجودة والبدائل أيضا موجودة ولا يوجد نقص في الأدوية.

وأشارت الرباط، خلال استضافتها في برنامج "في الميدان" على قناة التحرير، إلى الوزارة لا تعاني من نقص في بنوك الدم، موضحة أننا في حاجة مستمرة للتبرع بالدم وخصوصا وقت الطوارئ.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها مؤكدة أنه سيتم تقديم مساعدات طبية جديدة في الوحدات الصحية بالريف، وتابعت: " حققت نجاحات كبيرة في القضاء على وفيات الأمهات".

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