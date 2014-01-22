أعانى من انعدام قواى وأنيميا حادة.. فما العلاج؟

أرسلت منار على، 23 عاما، منذ فترة أجريت تحليلا لشدة ضعفى، وعدم قدرتى على تحمل المجهود، وبعد فترة اكتشفت أننى أعانى من أنيميا شديدة، وبعدها بفترة أصبح شعرى شديد التقصف وأخذ فى التساقط.. فما العمل؟

يؤكد الدكتور محمد محمود عيسى استشارى الأمراض الباطنة والسكر، أنه فى كثير من الأحيان يعانى المريض من الإصابة بفقر فى الدم، دون أن يدرى، ولكن قد يأتى عرض عابر ليكشف له الخلل فى جسده، وفى أكثر الحالات التى تعانى من الأنيميا أو فقر الدم يظهر ذلك على شعرها، وضعفها العام وهزلانها المستمر، وقد تجد نفسها لا تقوى على القيام بأى مجهود يذكر.

وينصح "عيسى" كل من يعانى من هذه الأعراض، خاصة أعراض الضعف الشديد والدوخة، وانعدام القوة والتحمل، ألا يهمل فى صحته وألا يستهين بالأمر، بل عليه العرض على مختص يساعده على تشخيص سبب انعدام القوة والتحمل، وهو ما له من آثار وخيمة على حياة المرض وعمله أو دراسته.

وشدد استشارى الباطنة المريضة السائلة، على ضرورة المتابعة لدى مختص، وعرض نتيجة التحليل عليه، وعدم الاكتفاء بمعرفة سبب هذه الأعراض التى ذكرتها، والتى من بينها تقصف الشعر وسقوطه بغزارة وضعفه الشديد، فالشعر يتأثر مباشرة بالأنيميا ونقص الحديد، لذا على المريضة الخضوع لبرنامج علاجى وغذائى يحتوى على كميات عالية من الحديد، يحددها الطبيب وحده، لزيادة نسبته فى الدم، وبالتالى توقف الأعراض بالتدريج، مع العلم أن علاج الأنيميا يستغرق الكثير من الوقت، فلا داعى للضجر أو الإهمال.

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