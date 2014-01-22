أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب برشلونة: لن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة

Google+ Print
مدرب برشلونة: لن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة مدرب برشلونة: لن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة اليوم، أنه لن يغير طريقة لعبه بسبب نتيجة مباراة، مشيرا إلى أنه سيخوض مباراة ليفانتي في كأس ملك إسبانيا بنفس طريقة مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأوضح مارتينو في مؤتمر صحفي عشية مباراة ليفانتي قائلا "لا يوجد ما يجعلني أن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة، خاصة وأن تلك النتيجة، لم يكن يصاحبها أداء سيئ".

وبالرغم من أن برشلونة يعاني كثيرا في الكرات الثابتة، التي كبدته العديد من الأهداف، إلا أن مارتينو أكد أنه لن يغير طريقة مراقبة اللاعبين.

وتوقع مارتينو مباراة مشابهة للتي خاضها أمام نفس الفريق منذ يومين في الدوري، وكان غير قادر على اختراق دفاعاته، خاصة وأنه لن يستطيع الاعتماد على أندريس إنييستا في وسط الملعب بسبب الإصابة.

وعن حالة إنييستا الذي قرر إراحته قال المدرب "لم أر أندريس بحالة جيدة في التدريبات الاخيرة، ونمر بفترة حاسمة في الموسم ولا أريد المخاطرة".

وأشار تاتا إلى أن مواطنه ليونيل ميسي نجم هجوم الفريق، يمر بحالة جيدة، خاصة وأنه عائد لتوه من إصابة وشارك في ثلاثة مباريات فقط، وأنه سيواصل اللعب والتحسن في اللقائات المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع