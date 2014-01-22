مدرب برشلونة: لن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة اليوم، أنه لن يغير طريقة لعبه بسبب نتيجة مباراة، مشيرا إلى أنه سيخوض مباراة ليفانتي في كأس ملك إسبانيا بنفس طريقة مباراة الدوري التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأوضح مارتينو في مؤتمر صحفي عشية مباراة ليفانتي قائلا "لا يوجد ما يجعلني أن أغير من طريقة لعبي بسبب نتيجة مباراة، خاصة وأن تلك النتيجة، لم يكن يصاحبها أداء سيئ".

وبالرغم من أن برشلونة يعاني كثيرا في الكرات الثابتة، التي كبدته العديد من الأهداف، إلا أن مارتينو أكد أنه لن يغير طريقة مراقبة اللاعبين.

وتوقع مارتينو مباراة مشابهة للتي خاضها أمام نفس الفريق منذ يومين في الدوري، وكان غير قادر على اختراق دفاعاته، خاصة وأنه لن يستطيع الاعتماد على أندريس إنييستا في وسط الملعب بسبب الإصابة.

وعن حالة إنييستا الذي قرر إراحته قال المدرب "لم أر أندريس بحالة جيدة في التدريبات الاخيرة، ونمر بفترة حاسمة في الموسم ولا أريد المخاطرة".

وأشار تاتا إلى أن مواطنه ليونيل ميسي نجم هجوم الفريق، يمر بحالة جيدة، خاصة وأنه عائد لتوه من إصابة وشارك في ثلاثة مباريات فقط، وأنه سيواصل اللعب والتحسن في اللقائات المقبلة.