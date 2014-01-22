ميدو: أثق في قدراتي.. سترون زمالك أخر

وعد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك، جمهور النادي الأبيض بتقديم وجه مغاير للفريق، ينافس على كل البطولات الممكنة.

ابن نادي الزمالك الذي لم يتجاوز الـ31 من العمر، يستهل مشواره التدريبي بقيادة الفريق الأبيض.

وقال ميدو لـFilGoal.com في أول تصريح له بعد توليه المهمة: "سعيد بعودتي لبيتي مرة أخرى".

وتابع الرجل الذي لعب بألوان روما وتوتنام واياكس ومرسيليا وسيلتا فيجو " أثق في قدراتي جيدا.. وفي قدرات جهازي المعاون.. وفي قدرات لاعبي الفريق".

وأضاف ميدو "رغم سني.. أنا على ثقة في تكوين زمالك مختلف، أعد جمهور الزمالك بمشاهدة فريق أخر".

وجاور ميدو عددا من أباطرة اللعبة، مثل زلاتان إبراهيموفيتش في أياكس أمستردام وفرانشيسكو توتي في روما وإيدجار ديفيدز في توتنام هوتسبر وغيرهم.

وعمل ميدو تحت لواء العديد من المدربين الكبار، مثل محمود الجوهري في منتخب مصر ولوتشيانو سباليتي الإيطالي ورودي فولر الألماني ومارتن يول الهولندي وجيانوفرانكو زولا.

ويبدأ نجم روما وتوتنام ومرسيليا وسيلتا فيجو مسيرته مع الزمالك بلقاء ضد المنيا يوم 29 يناير الجاري.

وأردف ميدو "أدعو كل أبناء الزمالك لمساندتي، وحضور أول مران للفريق معي في الـ2 ظهرا بملعب حلمي زامورا".

وأتم "سنكون منافسا قويا على الفوز بالدوري وأبطال إفريقيا".