ضبط 38 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 30 مشتبه فيهم و 97 مخالفة مرورية في شمال سيناء

ضبطت القوات الأمنية بمحافظة شمال سيناء 39 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، و30 مشتبه فيهم علاوة على ضبط وتحرير 97 مخالفة مرورية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمني أن من بين المضبوطين المدعو شعبان ح . ع . أ ( مواليد1976)، وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب في عدة قضايا .. كما تم ضبط المدعو ناجى ش .ع ( مواليد1962 )والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدة قضايا أيضا .. كما تم ضبط نصار ع . أ . ل ( 47 عامًا) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 قضية مختلفة .. إلى جانب (24) محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و( 3 ) محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و( 8 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية .

كما تم ضبط ( 30 ) شخصا بنوع الاشتباه والتحري، وجاري فحصهم للتأكد من أنهم غير مطلوبين أو هاربين من تنفيذ أحكام أو متورطين في قضايا أخرى .

ومن جهة أخرى، تم ضبط وتحرير ( 97 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم إحالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ