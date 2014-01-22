أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 38 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 30 مشتبه فيهم و 97 مخالفة مرورية في شمال سيناء

Google+ Print
ضبط 38 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 30 مشتبه فيهم و 97 مخالفة مرورية في شمال سيناء ضبط 38 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 30 مشتبه فيهم و 97 مخالفة مرورية في شمال سيناء

حملة أمنية

ضبطت القوات الأمنية بمحافظة شمال سيناء 39 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، و30 مشتبه فيهم علاوة على ضبط وتحرير 97 مخالفة مرورية، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمني أن من بين المضبوطين المدعو شعبان ح . ع . أ ( مواليد1976)، وبالكشف عليه جنائياً تبين أنه مطلوب في عدة قضايا .. كما تم ضبط المدعو ناجى ش .ع ( مواليد1962 )والمطلوب للتنفيذ عليه فى عدة قضايا أيضا .. كما تم ضبط نصار ع . أ . ل ( 47 عامًا) والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 14 قضية مختلفة .. إلى جانب (24) محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و( 3 ) محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و( 8 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الغرامات الجزئية .

كما تم ضبط ( 30 ) شخصا بنوع الاشتباه والتحري، وجاري فحصهم للتأكد من أنهم غير مطلوبين أو هاربين من تنفيذ أحكام أو متورطين في قضايا أخرى .

ومن جهة أخرى، تم ضبط وتحرير ( 97 ) مخالفة مرورية متنوعة ، وتم إحالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا