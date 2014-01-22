وزير التعليم: لا تعديل في مواعيد إجازة نصف العام

كتب : توفيق شعبان الثلاثاء 21-01-2014 23:12

الدكتور محمود أبوالنصر

أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن مواعيد إجازة نصف العام الدراسي 2013 – 2014 كما هي ولم يطرأ عليها أي تعديل، لافتا إلى أنها متفقة مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي اعتمدها مسبقا المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وأضاف أبوالنصر أن الإجازة تبدأ بعد انتهاء امتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير 2014 ولمدة أسبوعين اعتبارا من السبت 25 يناير وحتى الجمعة 7 فبراير، وتستأنف الدراسة السبت 8 فبراير 2014.

والوزارة "إذ تهنئ معلمي وتلاميذ وطلاب مصر وأولياء أمورهم الكرام بانتهاء الفصل الدراسي الأول، فإنها تتعهد ببذل الجهود الممكنة حتى نستقبل فصلا دراسيا ثانيا ناجحا، وترسل أطيب الأمنيات للوطن والمواطنين بالتقدم والازدهار".

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