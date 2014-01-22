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هدف قاتل يصعد بالنصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس ولي العهد

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هدف قاتل يصعد بالنصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس ولي العهد هدف قاتل يصعد بالنصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس ولي العهد

سجل حسن الراهب هدفا قاتلا في شباك الشباب في الشوط الإضافي الأول منحه بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ولي العهد لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

وانتهى شوطي المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يمنح حسن الراهب هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 103 من عمر المباراة.

وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق فقط تعرض فيرناندو مينجارو لاعب الشباب للطرد كما فشل فريقه في إدراك هدف التعادل والاحتكام لضربات الجزاء على الرغم من إضافة الحكم لأكثر من 5 دقائق على الشوط الإضافي الثاني.

بتلك النتيجة يصعد النصر لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في نهائي البطولة والذي لم يستقر على ميعاده.

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