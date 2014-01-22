الحلاّني يغادر المستشفى غداً ويطمئن المحبين عن صحته عبر "سيدتي نت"

يغادر الفنان عاصي الحلاني مستشفي رزق غداً بعد أن خضع إلى عملية جراحية لإزالة التكلس في منطقة الورك، ولقد تكللت العملية بنجاح كبير.

عاصي سوف يُمضي فترة من الراحة في البيت بعد العملية إلى حين بدء العروض المباشرة من برنامج "The Voice"، متوجهاً بالشكر عبر "سيدتي نت" إلى كل المحبين الذي سألوا عنه وحاولوا الاطمئنان عن صحته .

وكان عاصي قد بدأ يشعر بآلام في منطقة الورك منذ فترة طويلة، ونصحه الأطباء بالخضوع للجراحة إلا أنه كان يرجئ هذه الخطوة حتى وجد أن الفترة الحالية هي الأنسب، خصوصاً وأنه كانت لديه الكثير من الإلتزامات الفنية وأبرزها بالأمس عندما إستكمل تصوير الجزء المتبقي من كليب" وينك حبيبي" تحت إدارة المخرج جوني عبده".

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