ميدو: السن؟ شاهدوا جوارديولا وشيرويد.. ولن أتنازل عن راتبي

رد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على الانتقادات التي طالت قرار تعيينه كمدرب للفريق الأبيض.

أول مهمة تدريب في سجل ميدو، ستكون قيادة الزمالك خلفا لحلمي طولان.

وقال ميدو الذي يبلغ من العمر 31 عاما: "الأمر ليست بدعة".

وتابع لاعب أياكس وروما وتوتنام ووست هام يونايتد "شاهدوا بيب جوارديولا مع برشلونة، جوزيه مورينيو حين بدأ مسيرته، وتيم شيرويد حاليا مع توتنام هوتسبر".

وأردف "في أياكس، كان رود كرول مساعدا لرونالدو كومان.. وكان أكبر منه بعشرين عاما".

وأكمل "زجالو مع كارلوس ألبرتو بيريرا.. وهناك أمثلة كثيرة".

وتابع "أنا من طلب التعاقد مع جهاز فني به أعضاء أكبر مني سنا ليحدث حالة اتزان كبيرة".

وكما انفرد FilGoal.com.. أحمد عبد الحليم سيتولى منصب مدير الكرة بنما سيأتي عبد الرحيم محمد في مركز المدرب العام.

وأضاف ميدو "مصر تفكيرها مختلف، لكني سأغيره بنجاحي إن شاء الله".

وأوضح "سيكون نجاحي بداية لجيل جديد من المدربين، سنفتح الباب للشباب فعلا".

وعن راتب ميدو، "ليس صحيحا أني سأتنازل عن مستحقاتي أو أني سأعمل بدون مرتب".