منسق "شباب ماسبيرو": الرئيس منصور أكد استحالة العودة لما قبل 25 يناير

كتب : جهاد أحمد منذ 45 دقيقة

قال مينا مجدى المنسق العام لحركة شباب ماسبيرو، إن الرئيس عدلي منصور أكد، اليوم، خلال لقائه اليوم بشباب الثورة أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وحدة واحدة، مؤكدا أنه لا عودة لرموز نظام مبارك، مؤكدا أن النظام الحالي لا يمكن أن يتعاون مع من أفسدوا مصر.

وأكد مينا، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرئيس استفسر عن سبب حالة الاحتقان الموجودة بين الشباب، مشيرا إلى أن الشباب أخبروه أنهم منزعجون من الحملة التي تشنها بعض وسائل الغعلام لتشويه 25 يناير، ووصفها بـ"النكسة" والادعاء بأن شبابها كانوا يمولون من الخارج، إضافة إلى ظهور رموز نظام مبارك مرة أخرى على الساحة.