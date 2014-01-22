عبد الرحيم علي يذيع مكالمة مسربة بين مهدي عاكف وقيادي بـ"حماس" أثناء ثورة يناير

كتب : جهاد أحمد منذ 42 دقيقة

واصل الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، حلقات برنامجه "الصندوق الأسود"، الذي يذاع على فضائية القاهرة والناس، حيث عرض خلال حلقة اليوم 3 مكالمات هاتفية جمعت رموزا من جماعة الإخوان وأعضاء في حركة حماس.

جاءت المكالمة الأولى والثانية، والتي بثت بطريقة الأداء الصوتي وليس بالصوت الحقيقي لأصحابها، بين الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه قبل قيام ثورة 25 يناير بأيام، وتحدثوا خلالها عن التنسيق في بينهم وبين بعض العناصر التي ستدخل مصر لتنفيذ مهام معينة.

وأذاع علي مكالمة هاتفية جمعت بين مرشد جماعة الإخوان السابق محمد مهدي عاكف وموسى أبو مرزوق القيادي بحركة حماس الفلسطينية، ودارت المكالمة حول تمنيات الأخير نجاح ما يحدث في مصر، وأن فلسطين كلها سعيدة بما يحدث، بينما تمنى عاكف سقوط النظام الذي وصفه بالفاسد والظالم، كما دعا موسى للمجيء إلى مصر ليفتح بيته الموجود بها.