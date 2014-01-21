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ميدو يبدأ مسيرته مع الزمالك يوم 29 يناير أمام المنيا

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ميدو يبدأ مسيرته مع الزمالك يوم 29 يناير أمام المنيا ميدو يبدأ مسيرته مع الزمالك يوم 29 يناير أمام المنيا

(/أ ش أ/) - يبدأ أحمد حسام "ميدو" مهمته كمدير فني للزمالك في الـ29 من يناير الجاري أمام المنيا.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن التعديلات الجديدة في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت التعديلات بعد قرار تأجيل مباريات الجولة السادسة بسبب الذكرى الثالثة لثورة يناير.

وحددت اللجنة يوم الثلاثاء المقبل لإقامة لقاء وحيد بين بتروجت وتليفونات بني سويف على أن تقام مباريات المجموعة الثانية يوم 29 من الشهر ذاته وعلى رأسها لقاء المنيا مع الزمالك.

وتقام لقاءات المجموعة الأولى يوم 30 يناير وعلى رأسها مباراة الأهلي والمقاولون العرب.

وأرجأت اللجنة نهاية الدور الأول للدوري المصري أسبوعا لينتهي يوم 24 فبراير المقبل بدلا من يوم 16 من نفس الشهر.

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