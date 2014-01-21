صلاح عيسى: لن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى إلا بوجود نقابة

أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن ميثاق الشرف الإعلامى لن يتم وضعه إلا بوجود نقابة للإعلاميين بالفعل، مشيرًا إلى أن هذا ما ينص عليه الدستور الجديد، مشددًا على أن إغلاق أى وسيلة إعلامية مرفوض تمامًا.

وقال صلاح عيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر": "الطريق لهذا الميثاق لابد وأن يمر عبر وجود نقابة للإعلاميين، لأن الدستور فيه نص صريح، يقول إن النقابات المهنية، هى التى تضع مواثيق شرف مهنية، للمهن التى تنظمها، وتحاسب أعضاءها على أساس هذه المواثيق. هذا النص الدستورى يعنى بوضوح، أن الجهة الوحيدة التى لها الحق أن تضع ميثاق شرف هو نقابة هذه المهنة، والإعلاميون ليس لهم نقابة حتى الآن".

وأضاف: "قانون النقابة سيحدد فى مواده التأديبية العقوبات التى توقع على الإعلامى أوالوسيلة فى حالة خروج أحدهما عن ميثاق الشرف. الآن الجهة الإدارية وهى وزارة الاستثمار تحاسب القنوات الفضائية عن خروجها عن الميثاق بعقوبات من نوع إغلاق القناة وهذا أمر مرفوض".

وتابع: "الإغلاق والمصادرة وتعطيل الصحف والقنوات بأى وجه من الوجوه غير مقبول، الإعلامى الذى أخطأ فى برنامج أوصحيفة، لا يصح أن أغلق وسيلته الإعلامية بهذا الشكل".

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