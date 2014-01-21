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"اعتصام هندسة إسكندرية" تدعو للتظاهر بـ25 يناير للإفراج عن زملائهم

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"اعتصام هندسة إسكندرية" تدعو للتظاهر بـ25 يناير للإفراج عن زملائهم "اعتصام هندسة إسكندرية" تدعو للتظاهر بـ25 يناير للإفراج عن زملائهم

أصدرت جبهة اعتصام كلية هندسة بجامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً يفيد الدعوة ليوم 25 يناير تحت عنوان "استرداد مساء الثورة"، للمطالبة بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم من الطلاب.

أكد "البيان الإعلامى" "أن تكون مظاهراتهم سلمية ولن نرد الضربات الموجهة من النظام المتمثل فى وزارة الداخلية، ولكن سنواجههم بصدورنا العارية حتى نؤكد مبادئ سلمية الثورة".

وأضاف "بيان الجبهة": "أنه لا شرعية عندنا لمن يتفاوض أو تفاوض سابقا لأجل كرسى السلطة، مطالبنا فى الشارع ولن نستكين حتى تحقيقها، وصف الطلاب واحد لن ينقسم".

وأشار إلى "أن القبض على الطلاب أو القتل لا يفرق بين أخواتنا وغيره فهم يقوموا بتصفية شباب الثورة"، مؤكداً على رفضهم لعودة حكم الإخوان".

الجدير بالإشارة إلى أن جبهة اعتصام كلية هندسة بجامعة الإسكندرية دعت للتظاهر يوم 25 يناير المقبل أمام منزل الشهيد "خالد سعيد" بمنطقة كليوباترا.
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