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اغتيال 3 جنود من القوات الخاصة بمدينة بنغازى جراء انفجار سيارتهم

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اغتيال 3 جنود من القوات الخاصة بمدينة بنغازى جراء انفجار سيارتهم اغتيال 3 جنود من القوات الخاصة بمدينة بنغازى جراء انفجار سيارتهم

اغتيل 3 عناصر من القوات الخاصة "الصاعقة" بمدينة بنغازى، مساء أمس الثلاثاء، إثر تفجير سيارة كانوا يستقلونها فى منطقة الليتى، شارع الخليج.

وقال إبراهيم الشرع الناطق الرسمى باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى، فى تصريح، إن 3 جنود من القوات الخاصة كانوا يستقلون سيارة انفجرت أثناء السير بشارع الخليج بمنطقة الليثى جراء وضع عبوة ناسفة من قبل مسلحين مجهولين.

وأضاف، أن انفجار السيارة أدى إلى مقتل الجنود الثلاثة على الفور، مشيرا إلى أنه جارى التحقيق فى الحادث، وفى السياق ذاته ذكرت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جثة أحد الجنود وصلت إلى المستشفى مشوهة المعالم، ولم يتم التعرف عليها حتى الآن، لافتة إلى أن الجثتين الأخريين وصلتا إلى مركز بنغازى الطبى.

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