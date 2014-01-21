بالصور.. الإخوان تنظم مسيرات ليلية بالإسكندرية استعدادا لذكرى 25 يناير

واصلت عناصر جماعة الإخوان "الإرهابية" بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حشدها للنزول والمشاركة لذكرى الثالثة ليوم 25 يناير المقبل، خلال مسيرات ليلية شرق وغرب المحافظة.

وحمل المشاركون صورا ولافتات مناهضة للنظام الحالى، وصورا للرئيس السابق محمد مرسى، ولافتات تدعو للحشد لذكرى 25 يناير المقبل، والإفراج عن المقبوض عليهم.

وانطلقت المسيرات من أمام مسجد العزيز المنان بحى المهندسين بمنطقة الحضرة الجديدة، ومنطقة برج العرب، ومنطقة جليم، شرق وغرب الإسكندرية، المصاحبة معهم بإشارات رابعة العدوية.

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