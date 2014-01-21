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الرئيس: لن أسمح بعودة فلول نظام مبارك ولا أقبل تشويه ثورة 25 يناير

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الرئيس: لن أسمح بعودة فلول نظام مبارك ولا أقبل تشويه ثورة 25 يناير الرئيس: لن أسمح بعودة فلول نظام مبارك ولا أقبل تشويه ثورة 25 يناير

الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور

ذكرت مي وهبة، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد،  أن الرئيس عدلي منصور أكد في لقائه مع قيادات حركة تمردأنه  لن يسمح بعودة هذه فلول نظام مبارك ولن يقبل بمهاجمة ثورة 25 يناير وأكد أنه سيلقي خطابا للتهنئة بذكرى الثورة وسيذكر في خطابه انه لن يقبل بشن حرب على ثورة 25 يناير وانها هى وثورة 30 يونيو ثورة واحدة.

أرجعت مي وهبة ،عضو المكتب السياسي” لحركة تمرد”، ضعف مشاركة الشباب في الاستفتاء على الدستور إلى ما وصفته بالتخوف من عودة الوجوه القديمة خاصة مع ظهور بعض رموز النظام الأسبق مثل،  فتحي سرور وغيره ودعوتهم للمشاركة في الاستفتاء.

مؤكدة أن الشعب لا يريد عودة المصالح التي كانت موجود في عهد مبارك.

شددت “مي” من جانبها على أن الشباب لن يقبلوا بمثل هذه الوجوه على الاطلاق.

جاء ذلك على خلفية إجتماع الرئيس عدلي منصور اليوم مع القوى الشبابية والذي شاركت فيه قيادات حركة تمرد ومنهم محمد عبد العزيز وحسن شاهين.

وقالت وهبة إن ممثلى تمرد أوضحوا كذلك خلال الإجتماع ، أن ضعف مشاركة الشباب في الاستفتاء إلى ما وصفوه” بالدعاية الاعلامية الفجة” التي تضمنت هجوما على ثورة 25 يناير على حد قولها ، ومحاولة لعودة الرموز القديمة .

أ ش أ

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