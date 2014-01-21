المغرب تشترى طائرات تجسس إسرائيلية بدون طيار

اشترت المملكة المغربية 3 طائرات تجسس من دون طيار، إسرائيلية الصنع من طراز “هيرون”.

وذكر موقع صوت روسيا ، إنه تم تنفيذ الصفقة بمشاركة الشركة الفرنسية داسو ، صاحبة طائرتى ميراج ورافال الشهيرتان ، وأفادت التقارير أن طائرة الاستطلاع الإسرائيلية مجهزة بـ 3 كاميرات تنقل الصورة عن طريق البث المباشر. كما أن نظام الكاميرا البصرية يسمح بالرصد نهاراً وليلاً على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة “هيرون” الإسرائيلية تتلقى رواجا وأكبر نسبة من المبيعات.

وكانت المغرب قد أبرمت صفقة شراء الطائرات الإسرائيلية في مارس عام 2013، وتم تسليمها في نهاية ابريل من العام ذاته.