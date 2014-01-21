نصائح سحرية تجنبك الإصابة بـ"حساسية المهبل"

خطوات بسيطة هى التى تجنبك مشكلات المهبل الخارجية، أو بشرة المهبل، كيف يمكنك الهرب منها، هذا ما سيوضحه الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، مشيرا إلى مدى إزعاج هذا النوع من الحساسية.

يقدم د. أيمن عدة نصائح سحرية تجنبك وتخلصك من حساسية، أو حبوب، أو أكلان المهبل:

النظافة السطحية لا تكفى، فالنظافة العميقة والجيدة فى المهبل، تجنبك مشاكل الإصابة بأمراض جلدية فيه، فيجب منذ الطفولة اهتمام الفتاة بغسل مهبلها بمياه حانية دافئة، دون مبالغة، أو إدخالها بعنف خاصة الفتيات.

لا تعبثى بالحبوب التى تظهر لدى بعض الحالات فى جذور شعر المهبل، ولا تلامسيها، ولا تنقلى العدوى من مكان آخر فى جسمك بملامسة يديك لأماكن أخرى.

إزالة الشعر ليس كافياً، فإزالة الشعر قبل قدوم الدورة الشهرية، وقبل أن تتكاثر البكتيريا التى تصحبها مهم جداً، فليس مجرد إزالة الشعر نظافة كاملة، بل يجب أن يزال الشعر بالكامل وبطرق لا تسبب التحسس فى المهبل، وفى مواعيد متقاربة.

أثناء الدورة الشهرية اهتمى بنظافتك أكثر وأكثر، وداومى على غسل يديك باستمرار، ولا تلامسى مهبلك كثيرا بالحكة، وتنقلى التلوث من مكان إلى آخر بجسمك دون غسل يديك.

غيرى الفوطة الصحية، واغسلى يديك وطهريها جيدا.

الملطف والغسول للمهبل لا يستخدم فقط عند حدوث حساسية، فالغسول يمكن استخدامه شهريا على سبيل المثال، وبالأخص بعد انتهاء الدورة الشهرية حتى يزيل أى أثر للتلوث.

لا تتركى أية حبوب أو بقع حمراء تصيبك فى المهبل دون فحص، بل راجعى الطبيب على الفور.

العوازل أو قطع القماش القطنية، ما إن تضعيها على مهبلك تحميك من الحساسية ومشكلات العدوى وإصابات أخرى جلدية كثيرة.

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