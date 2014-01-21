علاج ارتفاع درجة حرارة الطفل بعمل حمام ماء دافئ وليس باردا

مرض الأطفال حديثى الولادة من الأمور الشائعة، ويعتبر ارتفاع درجة حرارة الرضيع من الأمور الطبيعية، والتى تتكرر بصورة كبيرة. ويقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائى أمراض الأطفال وحديثى الولادة، إن ارتفاع درجة حرارة الطفل يمكن تحديد ما إذا كانت خطيرة بناء على عدة عوامل منها عمر الطفل.

وأوضح "صلاح" إذا كان ارتفاع درجة الحرارة يصيب الطفل أقل من 3 أشهر فيجب استشارة الطبيب فورا، مضيفا أن ارتفاع درجة الحرارة ليس من الأمور السيئة، لأن درجة حرارة الطفل تتغير من الليل إلى النهار والعكس تماما، بالإضافة إلى أنه يعتبر ارتفاع درجة الحرارة من الأمور السيئة، إذا أعاق الطفل عن تناول الطعام، أو الحركة أو اللعب.

وأضاف "صلاح" أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حددت إذا زادت درجة حرارة الطفل من عمر 3-6 أشهر عن 38.5، وإذا كان الطفل أكبر من 6 أشهر تفوق الـ39 فيجب استشارة طبيب، خاصة إذا صاحب تلك الظاهرة ارتفاع درجة الحرارة السعال أو قىء.

ولعلاج تلك الحالة، يقول "صلاح"، هناك علاج دوائى، حيث يعمل على خفض حرارة الطفل، وآمن تماما، ولكن يجب أن يتم تناوله تحت إشراف طبيب، أما العلاج الثانى فهو مجموعة من النصائح التى توجه إلى الأم لتخفيض حرارة الطفل، ومنها عمل حمام ماء دافئ للطفل، وليس باردا، من شأنه أن يقلل حرارة الطفل.

وتابع "صلاح"، هناك بعض الكريمات التى تتواجد بالصيدليات، والتى تعمل على خفض حرارة الطفل، والتى قد تحتوى على الكحول وزيادة استخدامها يسبب انخفاض درجة حرارة الطفل بصورة كبيرة.

لمزيد من اخبار الصحة..

>أصحاب البشرة البيضاء الأكثر عرضة للإصابة بـ"التصلب المتعدد"

كبير الجراحين بأمريكا: توسيع قائمة الأمراض التى يسببها التدخين

أمراض القلب الموروثة الخفية أحد أسباب الموت الفجائى

>