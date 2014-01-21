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Gulf News بأبوظبي: المحكمة التزمت بالشفافية في جلسات محاكمة الخلية الإخوانية بالإمارات

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Gulf News بأبوظبي: المحكمة التزمت بالشفافية في جلسات محاكمة الخلية الإخوانية بالإمارات Gulf News بأبوظبي: المحكمة التزمت بالشفافية في جلسات محاكمة الخلية الإخوانية بالإمارات

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 21-01-2014 20:54

قال عبد الله الرشيد مدير مكتب Gulf News بأبو ظبي، إن هناك ارتياح تام تجاه الأحكام التي صدرت اليوم، بحق المتهمين في القضية المعروفة باسم الخلية الإخوانية بالإمارات.

وأكد الرشيد، خلال مداخلته الهاتفية، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم" حضور ممثل من القنصلية المصرية لآخر ثلاث جلسات من المحاكمة.

وأضاف أنه حضر جميع الجلسات كاملة منذ بدايتها والتي استمرت لـ 6 جلسات، مشيرا إلى أن هيئة المحكمة التزمت الشفافية التامة في المحاكمة وأتاحت الفرصة لجميع المتهمين الدفاع عن أنفسهم وتوجيه الاتهامات للنيابة العامة والتي ادعوا خلالها أن النيابة لفقت التحقيقات، مشيرا إلى أنهم لم يقدموا أي أدلة تثبت ذلك سواء المتهمون المصريون أو الإماراتيون.

يذكر أن المحكمة الإماراتية العليا، اصدرت اليوم، حكما بحل جماعة الإخوان في الإمارات ومصادرة أموالها وحبس أعضائها لمدد تراوحت بين الـ 3 أشهر إلى خمس سنوات.

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