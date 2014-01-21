فريق طبي بقنا ينجح فى تركيب دعامات لعلاج الضعف الجنسى‎

نجح فريق طبى بقسم المسالك البولية والتناسلية بمستشفى قنا الجامعى من إجراء أول عملية جراحية لتركيب جهاز تعويضى لحالات الضعف والعجز الجنسى.

وتمكن الفريق طبى الذى يضم كل من الدكتور أحمد محمود حسن المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية والدكتور عبدالرازق حسن مدرس مساعد من تركيب جهاز تعويضى لعلاج العجز الجنسى لأحد المرضى و هو عبارة عن تركيب دعامة سليكون يتم تركيبها داخل أنسجة العضو الذكرى .

وأشار محمود إلى أن العجز الجنسى يأتى فى فترة ما بعد الأربعين لكن فى الفترة الأخيرة بدأ المرض ينتشر بين قطاع كبير من الشباب لذا كان لابد من البحث عن طرق جديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات التى لا يجدى فيها التعامل بالأدوية والعقاقير .

وأضاف المدرس بقسم المسالك البولية أن هذه العملية هى المرة الأولى التى يتم جراؤها فى قنا إذ كان المرضى يتوجهون لمستشفيات أسيوط والقاهرة لإجرائها.

وبعد إجرائها بدأ عدد من المعانين من المرض الإقبال على المستشفى لإجراء هذه الجراحة وخاصةً أن حالة المريض الذى تم إجراء الجراحة له يمارس حياته بشكل طبيعى ،خاصةً أن هذه العملية لها نتائج إيجابية جيدة ونسبة الخطورة فيها تكاد تكون منعدمة، موضحاً بأن العملية تستغرق ساعة زمن لكن يسبقها إجراءات تعقيمية شديدة.