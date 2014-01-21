أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فريق طبي بقنا ينجح فى تركيب دعامات لعلاج الضعف الجنسى‎

Google+ Print
فريق طبي بقنا ينجح فى تركيب دعامات لعلاج الضعف الجنسى‎ فريق طبي بقنا ينجح فى تركيب دعامات لعلاج الضعف الجنسى‎

نجح فريق طبى بقسم المسالك البولية والتناسلية بمستشفى قنا الجامعى من إجراء أول عملية جراحية لتركيب جهاز تعويضى لحالات الضعف والعجز الجنسى.

وتمكن الفريق طبى الذى يضم كل من الدكتور أحمد محمود حسن المدرس بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية والدكتور عبدالرازق حسن مدرس مساعد من تركيب جهاز تعويضى لعلاج العجز الجنسى لأحد المرضى و هو عبارة عن تركيب دعامة سليكون يتم تركيبها داخل أنسجة العضو الذكرى .

وأشار محمود إلى أن العجز الجنسى يأتى فى فترة ما بعد الأربعين لكن فى الفترة الأخيرة بدأ المرض ينتشر بين قطاع كبير من الشباب لذا كان لابد من البحث عن طرق جديدة للتعامل مع مثل هذه الحالات التى لا يجدى فيها التعامل بالأدوية والعقاقير .

وأضاف المدرس بقسم المسالك البولية أن هذه العملية هى المرة الأولى التى يتم جراؤها فى قنا إذ كان المرضى يتوجهون لمستشفيات أسيوط والقاهرة لإجرائها.

وبعد إجرائها بدأ عدد من المعانين من المرض الإقبال على المستشفى لإجراء هذه الجراحة وخاصةً أن حالة المريض الذى تم إجراء الجراحة له يمارس حياته بشكل طبيعى ،خاصةً أن هذه العملية لها نتائج إيجابية جيدة ونسبة الخطورة فيها تكاد تكون منعدمة، موضحاً بأن العملية تستغرق ساعة زمن لكن يسبقها إجراءات تعقيمية شديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا