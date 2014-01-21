كازورلا يعتذر عن صورة تحمل ألفاظا نابية ضد توتنام

لندن، (إفي): اعتذر لاعب أرسنال الإنجليزي، الإسباني سانتي كازورلا عن ظهوره بصورة تحمل ألفاظا نابية ضد جاره في العاصمة توتنام.

وكتب اللاعب في حسابه على شبكة (تويتر) الاجتماعية "نقدم اعتذارنا لجماهير توتنام، لم أتمكن من رؤية ما كان مكتوبا على الورقة".

وكانت صورة انتشرت لكازورلا على الشبكات الاجتماعية وهو بجانب مشجعة تحمل ورقة مكتوب عليها ألفاظا مهينة لتوتنام، مما أثار قدرا كبيرا من الانتقادات.

يذكر أن أرسنال وتوتنام الإنجليزيين لا يتواجدان فقط بنفس المدينة، بل المنطقة أيضا بشمال لندن، مما يثير دائما مخاوف من أي مصادمات بين الجماهير