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تنس - فافرينكا: الفوز على ديوكوفيتش كان تحديا كبيرا

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تنس - فافرينكا: الفوز على ديوكوفيتش كان تحديا كبيرا تنس - فافرينكا: الفوز على ديوكوفيتش كان تحديا كبيرا

ميلبورن (استراليا)، (إفي): أعرب السويسري ستانيسلاس فافرينكا اليوم عن سعادته بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا، مشيرا إلى أن هذا الانتصار عليه كان تحديا كبيرا، وأعطاه المزيد من الثقة.

وفاز اللاعب في ربع النهائي على ديوكوفيتش بنتيجة 2-6 و6-4 و6-2 و3-9 و9-7 ، ليتأهل إلى قبل النهائي لمواجهة التشيكي توماس بيرديتش.

وأوضح فافرينكا في تصريحات بعد المباراة قائلا "14 هزيمة متتالية أمامه (ديوكوفيتش) كانت كافية، والآن أنا سعيد للغاية، ولا أفكر في الفوز باللقب، ولكن التقدم خطوة بخطوة والتمتع بالبطولة".

وأضاف "كانت مباراة صعبة، وشعرت بعديد من الانقباضات العضلية، ولكنني حاولت الاستمرار على نفس المستوى، واللعب بشكل هجومي".

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