زوجة مارسيلو تهاجم المصورين في إسبانيا

برازيليا، (إفي): أعربت كلاريس ألفيش زوجة لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو عن شعورها بالاستياء من ملاحقة مصوري الـ"باباراتزي" لها وزوجها في إسبانيا.

وقالت كلاريس في تصريحات لـ(جلوبوسبورت) البرازيلية: "أتذكر أنه في يوم قبل مباراة برشلونة والريال، ظل أحدهم يلاحقنا ودار حولنا ثلاث مرات وحينما وصلنا للفندق أبلغنا الأمن الذي أخذ رقم سيارته وأبلغ الشرطة وأخبرنا أنه من ضمن مصوري الباباراتزي".

وأضافت زوجة اللاعب "الأمر في بعض الأحيان يدفع للجنون، إنهم يحاولون دائما إخراج اللاعبين وعائلاتهم عن مشاعرهم".

وأضافت كلاريس "الصحافة الإسبانية في هذا الأمر أسوأ من البرازيل، ولكن المهم هي نظرة الجماهير، فهم يرون مارسيلو كصديق أو أخ".

وأردفت زوجة اللاعب "على أي حال فإن هذه الملاحقة إن دلت على شيء فهو أن مارسيلو محترف كبير لهذا يهتمون به".(