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وفاة الفنان فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عامًا

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وفاة الفنان فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عامًا وفاة الفنان فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عامًا

توفي مساء اليوم الفنان فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عاماًوذلك بعد صراع طويل مع المرض ادى لأصابتة مؤخرا بجلطة فى المخ، وفارق الحياة أثناء علاجة فى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.

يذكر ان الراحل إسمة بالكامل فاروق نجيب خليل من مواليد القاهرة فى 7 مارس 1941، حصل على ليسانس أداب ،وبعد إنتهاء تجنيدة أكتشفه الكاتب نجيب سرور وقدمه فى مسرحيته ” وابور الطحين ” ، وقد غلب على أدوارة الشصيات الكوميديه من مسرحياته ” أنت اللى قتلت الوحش ” ، ” الخوامتين ” ، ” حب فى التخشيبه “، ” تمر حنه “،” البر الغربى ” ، ” جحا باع حمارة وقدم في مشاوره الفني مالا يقل عن 159عملا ا للمسرح وللسينما والتليفزيون،وكان من آخر أعماله مسلسلات “حاميها حرميها” و”الخواجة عبد لقادر” و”الزناتي مجاهد” و”لحظات حرجة 3″.

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