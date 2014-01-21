طرح 19.5 مليون عملة معدنية خلال الربع الأول من العام المالي

أنتجت مصلحة صك العملة نحو 19.5 مليون عملة معدنية متداولة لفئة (1 جنيه، 50 ،25،10،5 قروش) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 10.350 مليون جنيه بتراجع نسبته26.7% مقارنة بإنتاج الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ نحو 24.5 مليون قطعة بقيمة 14.125 مليون جنيه .

وأشار تقرير ، أهم إنجازات وزارة المالية والجهات التابعة لها خلال الربع الأول من 2013 / 2014 إلى أنه تم تسليم 45.5 مليون قطعة فئة (1 جنيه،50 قرشاً، 25 قرشاً) للبنك المركزي خلال 3 شهور بلغت قيمتها الإجمالية 19.798 مليون جنيه مقابل تسليم970.28مليون قطعة فئة (1 جنيه، 50، 25 قرشا) ، بلغت قيمتها الإجمالية 14.192 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح أنه تم تسليم 13.5 مليون قطعة فئة (5،10، 25، 50 قرشا) لمصلحة الخزانة العامة خلال الفترة محل الدراسة بقيمة 100ر4 مليون جنيه مقابل تسليم 500ر12 مليون قطعة فئة (5،10،25،50 قرشا) بقيمة 375ر3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

> وبالنسبة لإنجازات مصلحة الخزانة العامة، ذكر التقرير أن قيمة العملات الورقية البالية المسحوبة من التداول فئتي الـ 5،10 قروش بلغت 125 جنيها، ولم يتم إعادة طرح أي مبالغ من تلك العملات الصالحة للتداول خلال الفترة محل الدراسة.

> وأضاف أنه لم يتم إعدام أي عملات ورقية بالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وبلغ رصيد العملات الورقية المستعملة في 30 سبتمبر 485ر29 ألف جنيه.

> ولفت إلى أنه لم يرد إلى المصلحة أي عملات ذهبية خلال 3 شهور ولم يتم بيع أي قطعة من العملات الذهبية، ولم يرد إلى المصلحة أي عملات فضية خلال الفترة محل الدراسة وتم صرف 837 قطعة من الرصيد قيمتها 977 .85ألف جنيه.

وأوضح التقرير من الإنجازات في مجال صرف المرتبات والمعاشات أن إجمالي قيمة الأجور والمرتبات والمعاشات المنصرفة بواسطة الخزانة العامة خلال الفترة من أول يوليو 2013 حتى 30 سبتمبر 2013 بلغ نحو 608م.21 مليون جنيه مقابل 18.581مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

أ ش أ