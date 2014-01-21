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مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد "الصداقة المصرية المكسيكية"

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مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد "الصداقة المصرية المكسيكية" مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد "الصداقة المصرية المكسيكية"

استقبل السفير محمد فريد منيب، مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين وفد جمعية الصداقة المصرية المكسيكية بمجلس النواب المكسيكى والتى تم إطلاقها نهاية العام الماضى, بهدف تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين.

وفى إطار حرص وزارة الخارجية على شرح التطورات التى شهدتها منذ 30 يونيو الماضى, استعرض السفير محمد فريد منيب الأوضاع الجارية فى مصر، مؤكداً على عزم المصرية إتمام خارطة الطريق بما يلبى طموحات الشعب المصرى ومطالبه.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم الاتفاق على أهمية دفع العلاقات فى مجالات التجارة والطاقة والسياحة, والعمل على تعظيم إمكانيات الاستثمار فى الاقتصاد المصرى, وذلك فى ضوء تأكيد السفير فريد على حرص الجانب المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية.

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مصر 365

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