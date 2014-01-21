كبير الجراحين بأمريكا: توسيع قائمة الأمراض التى يسببها التدخين

طلب كبير الجراحين فى الولايات المتحدة الأمريكية بوريس لوشنياك، توسيع القائمة الرسمية للأمراض التى يسببها التدخين.

وذكر راديو "سوا" الأمريكى أن لوشنياك اقترح الأمراض التى يمكن إضافتها إلى هذه القائمة هى: النوع الثانى من مرض السكرى، التهاب المفاصل الروماتيزمى، وضعف الانتصاب، وسرطان الكبد، وسرطان الأمعاء الغليظة، والأمراض التى تؤدى إلى تنكس البقعة الصفراء.

وطلب الجراح الأمريكى اتخاذ إجراءات حازمة فى مكافحة التدخين فى تقرير قدمه بمناسبة مرور 50 سنة على بداية حملة مكافحة التدخين فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة منذ أن بدأت حملة مكافحة التدخين قبل 50 سنة، حتى انخفض عدد المدخنين فى الولايات المتحدة من 42% إلى 18% ونأمل أن تنخفض النسبة إلى 12% بحلول عام 2020.

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