أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كبير الجراحين بأمريكا: توسيع قائمة الأمراض التى يسببها التدخين

Google+ Print
كبير الجراحين بأمريكا: توسيع قائمة الأمراض التى يسببها التدخين كبير الجراحين بأمريكا: توسيع قائمة الأمراض التى يسببها التدخين

طلب كبير الجراحين فى الولايات المتحدة الأمريكية بوريس لوشنياك، توسيع القائمة الرسمية للأمراض التى يسببها التدخين.

وذكر راديو "سوا" الأمريكى أن لوشنياك اقترح الأمراض التى يمكن إضافتها إلى هذه القائمة هى: النوع الثانى من مرض السكرى، التهاب المفاصل الروماتيزمى، وضعف الانتصاب، وسرطان الكبد، وسرطان الأمعاء الغليظة، والأمراض التى تؤدى إلى تنكس البقعة الصفراء.

وطلب الجراح الأمريكى اتخاذ إجراءات حازمة فى مكافحة التدخين فى تقرير قدمه بمناسبة مرور 50 سنة على بداية حملة مكافحة التدخين فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق نتائج جيدة منذ أن بدأت حملة مكافحة التدخين قبل 50 سنة، حتى انخفض عدد المدخنين فى الولايات المتحدة من 42% إلى 18% ونأمل أن تنخفض النسبة إلى 12% بحلول عام 2020.
>للمزيد من اخبار الصحة والطب...

الاستمتاع بالحياة يحافظ على القدرات البدنية مع تقدم السن

السمنة مصدر للاستروجين وأحد عوامل الإصابة بسرطان بطانة الرحم

نصائح مهمة عند شراء المضادات الحيوية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365