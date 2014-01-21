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وثيقة صادرة عن "حماس": القبض على مطلقي الصواريخ تجاه إسرائيل واعتبارهم عملاء

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وثيقة صادرة عن "حماس": القبض على مطلقي الصواريخ تجاه إسرائيل واعتبارهم عملاء وثيقة صادرة عن "حماس": القبض على مطلقي الصواريخ تجاه إسرائيل واعتبارهم عملاء

كتب : محمد حسن عامر: الثلاثاء 21-01-2014 18:03

حصلت "الوطن" على وثيقة صادرة من مكتب وزير داخلية حركة "حماس" المقالة في قطاع غزة، بها تعميم عام موجه إلى اللواء "أبو عبيدة الجراح" قائد قوات الامن الوطني، يطالبه بضبط المناطق التي يتم منها إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، والتعامل الحازم مع مطلقيها حتى لو كان بإطلاق النيران، وتقديم المقبوض عليهم للقضاء العسكري باعتبارهم عملاء ودخلاء على المقاومة.

وجاء في نص الوثيقة: الأخ اللواء (أبوعبيدة الجراح) قائد قوات الأمن الوطني حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع إطلاق الصواريخ، بداية نهديكم أعطر التحيات وأطيبها، ونسأل الله أن يصلكم كتابنا وأنتم في أتم الصحة، أما بعد: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يرجى العمل على ضبط المناطق التي يتم إطلاق الصواريخ منها ومتابعة واعتقال كل من يقوم بإطلاق الصواريخ ولو اقتضى الأمر استعمال القوة وإطلاق النار".

وأضافت الوثيقة: التعميم على جميع الوحدات بالتعامل الحازم مع مطلقي الصواريخ وفي حال اعتقالهم تسليمهم للأمن الداخلي، ولا يتم إطلاق سراح أي منهم قبل محاسبتهم وتقديمهم للقضاء العسكري باعتبارهم عملاء ودخلاء على المقاومة". واختتمت: على الجميع التقيد والالتزام وتحت طائلة المسئولية.

وصدرت الوثيقة يوم الأحد أمس الاول، أي بعد عملية إطلاق الصواريخ التي تمت على إسرائيل.

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