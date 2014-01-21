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ميسي يخوض مباراته رقم 400 مع برشلونة غدًا أمام “ليفانتي”

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ميسي يخوض مباراته رقم 400 مع برشلونة غدًا أمام “ليفانتي” ميسي يخوض مباراته رقم 400 مع برشلونة غدًا أمام “ليفانتي”

ميسي

يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني غدًا الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بكأس الملك أمام ليفانتي مباراته رقم 400 بقميص النادي الكتالوني.

وكانت أول مباراة رسمية لميسي مع الفريق الأول للبرسا في موسم 2004-2005 أمام إسبانيول تحت قيادة الهولندي فرانك ريكارد.

وفي تسع سنوات فاز “البرغوث” مع البرسا ب21 لقبًا تتمثل في ستة ألقاب لليجا وثلاثة لدوري الأبطال الأوروبي وكأس الملك مرتين وكأس السوبر الإسباني ست مرات ومونديال الأندية مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية أربع مرات متتالية والحذاء الذهبي ثلاث مرات.

وكالات

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